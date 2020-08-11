زخم انتعاش القطاع الخاص بدبي خلال يوليو الأقوى في خمسة أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة

سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي لشهر يوليو/ تموز ارتفاعاً إلى 51.7 نقطة، ما يشير إلى بدء الانتعاش بعد أزمة «كوفيد-19».

وقالت مؤسسة «آي إتش إس ماركت»، إن الشركات في دبي بدأت تستفيد من عملية رفع قيود الإغلاق، واستئناف استقبال الزوار والسياح في الإمارة التي تعد المركز التجاري للشرق الأوسط. وأضافت أن الإمارات نجحت في إبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة الكاملة، بالرغم من تخفيف العديد من الإجراءات التي كانت مفروضة لوقف انتشار الوباء الذي ضرب العالم.

وأشارت لجنة المسح في مؤسسة «آي إتش إس ماركت»، إلى زيادة في طلب المستهلكين مع تراجع القيود. كما شهدت الشركات مبيعات إضافية حيث بدأت الرحلات الدولية بالعمل مرة أخرى، وأعيد فتح الأماكن السياحية.

ومع عودة الإنتاج بمعدل نمو هو الأسرع حتى الآن في عام 2020، توسع الاقتصاد غير النفطي لأول مرة بهذا الزخم منذ خمسة أشهر. كما يقود قطاع البناء وتجارة الجملة والتجزئة هذا الارتفاع أيضاً. أما بخصوص قطاع السياحة والسفر، فقد أفاد التقرير بأنه شهد ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط على الرغم من الضغوط الكبيرة والتحديات العالمية المتواصلة على القطاع. في حين ارتفعت المخزونات بأقوى معدل لها منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ونوه التقرير بأن معدل تخلي الشركات عن الموظفين من أجل خفض التكاليف قد تباطأ بالفعل منذ يونيو/ حزيران الماضي.