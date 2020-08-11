22048 إصابة بـ«كورونا» في البرازيل.. و5558 بالمكسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، إنها سجلت 22048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 703 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووصل مجمل إصابات «كورونا» في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و57470، فيما بلغ إجمالي وفياتها 101752، وتحتل البرازيل حالياً المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، تجاوزت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المكسيك حاجز 53 ألفاً، الاثنين، بينما سجلت وزارة الصحة 705 حالات وفاة جديدة، و5558 حالة إصابة أخرى البلاد، ما يقرب البلاد من أسوأ الاحتمالات التي وضعتها الحكومة.

وسجلت المكسيك التي تأتي في الترتيب الثالث عالمياً من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، 485836 حالة إصابة، و53003 حالات وفاة،فيما ارتفعت الوفيات بنحو خمسة آلاف تقريباً على مدى الأسبوع الماضي.

وقال نائب وزير الصحة، هوجو لوبيزجاتيل، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، إن وصول عدد الوفيات إلى 60 ألفاً سيكون «سيناريو كارثياً للغاية»، وفي ذلك الوقت، بلغ عدد الوفيات بسبب الجائحة في المكسيك ما يزيد قليلاً على 12500.

من جهتها، قالت رئيسة بلدية العاصمة مكسيكو سيتي، كلوديا شاينبوم، في وقت سابق، الاثنين، إنها ستخضع لحجر صحي مؤقت بعدما ثبتت إصابة وزير داخلية العاصمة بالفيروس، وتقول الحكومة المكسيكية إن العدد الفعلي للمصابين قد يكون أعلى من حالات الإصابة المؤكدة، وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة، وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17% في الربع الثاني.