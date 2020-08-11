44 إصابة بكورونا في الصين.. وأمريكا تشهد انخفاضاً في الوفيات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إنها سجلت 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، يوم العاشر من أغسطس/آب الجاري، كما كانت 44 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 31 حالة وافدة من الخارج وأن الثلاث عشرة حالة المتبقية انتقلت إليها العدوى محلياً في إقليم شينجيانج، وسجلت اللجنة أيضاً 17 حالة إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة مع 31 في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84712، فيما لا يزال عدد الوفيات بالوباء عند 4634 دون تغيير.

في سياق متصل، انخفض عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 16% ليصل إلى 7200 شخص الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض في حالات الوفاة بعد أربعة أسابيع من الزيادة، وفقاً لإحصاء رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات.

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وسجلت البلاد أكثر من 376 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس/آب الجاري، أو ما معدله نحو 53 ألف حالة يومياً، وانخفضت الحالات الجديدة الآن لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل ربع الإجمالي العالمي البالغ 20 مليون حالة.

ويرجع انخفاض الأسبوع الماضي، بشكل كبير إلى تراجع الإصابات في بؤر التفشي الحديثة، مثل ولاية أريزونا، التي شهدت انخفاضاً في الحالات الجديدة بأكثر من 48% الأسبوع الماضي، وفي التاسع من أغسطس/آب الجاري، أبلغت الولاية عن أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ 29 يونيو/حزيران الماضي.

بينما ظل معدل الانتشار المحلي للعدوى في فلوريدا وكاليفورنيا وتنيسي مرتفعاً، لكنها جميعاً أبلغت عن عدد أقل من الحالات مقارنة بالأسبوع السابق، وكانت هاواي قد أحكمت سيطرتها على الفيروس معظم الصيف، لكن الحالات الجديدة تضاعفت الأسبوع الماضي إلى أكثر من 1200، وقال حاكمها، ديفيد إيج في السادس من أغسطس/آب الجاري، إنه سيعاود فرض قيود السفر بين الجزر ومنها وضع المسافرين في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وفي ولاية ساوث داكوتا، زادت الحالات الجديدة للأسبوع الثالث على التوالي، ومن المتوقع أن يسافر أكثر من مئة ألف من عشاق الدراجات النارية من جميع أنحاء البلاد لحضور تجمع سنوي في ستيرجيس بالولاية، والذي بدأ في السابع من أغسطس/آب الجاري.