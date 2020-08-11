قائد الخدمة السرية يكشف تفاصيل إجلاء ترامب المفاجىء من مؤتمره الصحفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على نحو مفاجئ، الاثنين، مؤتمراً صحفياً كان يعقده في البيت الأبيض، الذي تم إغلاقه فترة وجيزة، قبل أن يعود الرئيس الأمريكي ليوضح للصحفيين، أن عناصر الخدمة السرية، المسؤولين عن حمايته، قد أطلقوا النار لتوهم على مسلّح «خارج البيت الأبيض».

من جهته، قال قائد فرقة الخدمة السرية المكلفة حماية البيت الأبيض، توم سوليفان، إن رجلاً يبلغ من العمر 51 عاماً، اقترب من عنصر في الجهاز عند منعطف بين الشارع 17، وشارع بنسلفانيا، قرب البيت الأبيض، وقال المشتبه فيه للعنصر إنه يحمل سلاحاً، وركض بشكل عدائي باتجاهه، وأخرج أداة من ملابسه، وفق ما أفاد سوليفان في بيان نشر على «تويتر».

وأضاف سوليفان أن الشخص اتّخذ وضعية «مطلق للنار»، ما دفع عنصر الخدمة السرّية لإطلاق النار عليه في منطقة الصدر، بحسب سوليفان، فيما قدّم عناصر الأمن في المكان الإسعافات الأولية، وتم استدعاء خدمة الطوارئ الصحية، ونُقل المشتبه فيه وعنصر الخدمة السرية إلى المستشفى.

وتابع سوليفان: إن مكتب المسؤولية المهنية التابع للخدمة السرية سيجري مراجعة داخلية بشأن طريقة تعامل الضابط مع الحادثة، مضيفاً: تم التواصل مع قسم شرطة واشنطن، مؤكداً أنه لم يجرِ اختراق مجمع البيت الأبيض إطلاقاً خلال الواقعة، ولم يتعرض أي من عناصر الخدمة السرية المعنيين بالحماية إلى الخطر إطلاقاً، فيما أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا عناصر من الخدمة السرية يحملون بنادق آلية وهم يسارعون لاتخاذ مواقعهم خلف الأشجار، خارج البيت الأبيض، وأشاروا إلى سماعهم صوت طلقين ناريين بعد ذلك.

وقال ترامب، إثر استئنافه مؤتمره الصحفي: الشرطة أطلقت النار على أحدهم، مضيفاً: المشتبه فيه في طريقه إلى المستشفى، وردّاً على ما إذا كان المشتبه فيه مسلّحاً، أجاب الرئيس: بحسب ما فهمت، نعم، مشيراً إلى أن الأمر حصل خارج سياج البيت الأبيض، متابعاً: ربّما لا علاقة لهذا بي.

وكان الرئيس الأمريكي يعقد مؤتمره الصحفي اليومي، عندما اقترب منه عنصر أمن وكلّمه قائلاً: سيدي، هل يمكنك مرافقتي؟، فردّ عليه ترامب: عفواً؟ وبمجرّد تلقّيه توضحيات من العنصر الأمني، غادر الرئيس قاعة المؤتمر، وتبعه وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، ومدير مكتب الإدارة والميزانية، روس فوت، من الغرفة، قبل أت يُغلق بابها، وردّاً على سؤال أحد الصحفيين، قال الرئيس الجمهوري، لدى عودته إلى قاعة المؤتمر بعد دقائق: دائماً ما كان العالم مكاناً خطراً، هذا ليس شيئاً استثنائياً، متابعاً: أشعر بالأمان مع الخدمة السرّية، إنّهم أناس رائعون، الأفضل، ثمّ استأنف ترامب مؤتمره الصحفي الذي ركّز على فيروس كورونا المستجد، والاقتصاد الأمريكي.