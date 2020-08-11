«البنتاجون»: نسعى لخفض جنودنا بأفغانستان إلى ما دون 5 آلاف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكيّة، الاثنين، أنّ الولايات المتحدة تسعى إلى خفض عدد قوّاتها المتمركزة في أفغانستان إلى أقل من خمسة آلاف جندي، مع تقدّم محادثات السلام بين الأفغان.

وقالت وزارة الدفاع، (البنتاجون)، في بيان: إنّه على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، ستُواصل الولايات المتحدة خفض عدد قوّاتها في أفغانستان على أساس الظروف في البلاد، وأضافت أنه استناداً إلى المسار الحالي فإنّه يُتوقّع أن ينخفض عدد القوّات الأمريكيّة في أفغانستان إلى أقلّ من خمسة آلاف بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتابعت الوزارة: كما هي الحال دائماً، تظلّ عمليّات الانسحاب هذه قائمة على أساس شروط، ويتمّ تنفيذها بعد التشاور مع الكونجرس وبالتنسيق المباشر مع حلفائنا وشركائنا في حلف شمال الأطلسي، موضحة: إنّ الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان يُركّز دوماً على «القدرات وليس على الأعداد».

وكانت «البنتاجون» تعقّب على تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، السبت، حول مسألة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وقال إسبر: إنّ عديد القوات الأمريكيّة هناك سينخفض إلى رقم أقلّ من خمسة آلاف قبل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مضيفاً: «البنتاجون» يجب أن تتأكّد أوّلاً من أنّ الولايات المتحدة ليست مهدّدة من جانب إرهابيّين قادمين من أفغانستان.