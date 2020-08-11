شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكويتي يؤكد سلامة واستقرار الحدود الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الثلاثاء، سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، عن رئاسة الأركان قولها: تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، وتؤكد أن الحدود مستقرة وآمنة. (وام)

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