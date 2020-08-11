بعد إطلاق بالونات حارقة.. «إسرائيل» تغلق معبر كرم أبو سالم مع غزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «إسرائيل»، ليل الاثنين/الثلاثاء، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة، رداً على استمرار إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، دفعة صواريخ «تجريبية»، صباح الاثنين، من غزة باتجاه البحر، ومساء قالت مصادر «إسرائيلية» إن بالونات حارقة سقطت في المناطق الجنوبية من دون أن تسفر عن ضحايا.

وقالت دولة الاحتلال في بيان، إن معبر كرم أبو سالم الذي تمر عبره البضائع إلى غزة سيُغلق أمام مرور كل البضائع، باستثناء المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود، وأضاف البيان، بحسب فرانس برس، أن هذا القرار اتخذ بسبب الإطلاق المتواصل لبالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه «إسرائيل».

من جانبه، قال المحلل وأستاذ العلوم السياسية في غزة، الدكتور جمال الفاضي، لفرانس برس، إن هذه الصواريخ والبالونات الحارقة عبارة عن رسائل من «حماس» لدولة الاحتلال، لتحسين الظروف الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة، ولتخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع، وتنفيذ جزء من التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الطرفين بوساطة مصر.