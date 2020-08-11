اليونيسف: السودان صاحب نسبة الوفيات الأعلى بكورونا في المنطقة

وبلغت نسبة الوفيات في السودان 6 % من الإصابات في دول الساحل والصحراء، حسب وكالة الأنباء السودانية، وهي تتجاوز النسبة العالمية المقدرة بين 2 و3 %.
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وأعلنت المنظمة إرسالها 58 ألف طن من المعدات والعينات إلى مطار الخرطوم، اليوم الثلاثاء.
وكشفت وزارة الصحة السودانية عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا،
ذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها، أن إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة بلغت 11956 و781 وفاة و6266 حالة تعافٍ.
وحسب عبد القادر موسى، ممثل اليونسيف في السودان، فقد أثرت الكورونا على حياة السودانيين خاصة الأطفال والنساء بعد تجاوز معدل الوفاء المعدلات العالمية.
وطالب موسى بـ"تعزيز المعرفة لتغيير السلوك، إضافة لإجراء البحوث والدراسات حول عدم تطبيق المواطنين للرسائل الصحية والتسريع بالبحوث لتصل لكل الشرائح في الوقت المناسب".
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