شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعى على خلفية انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الأمنية فى لبنان، القبض على المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي على خلفية انفجار بيروت، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

يذكر أن النيابة العامة اللبنانية صرفت رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، من سراي النيابة، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري يوم الثلاثاء الماضى، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قرر ترك اللواء طوني صليبا، بعد جلسة استجواب امتدت لعدة ساعات، على أن يتم متابعة التحقيق تباعا.

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ويوم الثلاثاء الماضى الموافق 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها وسقط ما لا يقل عن 160 شخصا قتلى فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار.

وتجددت خلال الأيام الماضية وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين غاضبين متظاهرين ضد الحكومة على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، وفيما قرر حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية تقديم استقالة الحكومة بالأمس، والتى قبلها الرئيس اللبنانى.