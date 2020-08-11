شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: انفجار يصيب رتلا للتحالف الأمريكى شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش العراقي في بيان إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل تابع للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قرب قاعدة التاجي شمالي بغداد اليوم الثلاثاء.

وتسبب الانفجار في اندلاع حريق حاوية في إحدى المركبات لكن الجيش لم يذكر شيئا عن سقوط قتلى أو جرحى. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.