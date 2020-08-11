شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإغاثة اللبنانية: تضرر نحو 70 ألف منزل من جراء انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمين عام الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، أن حادث انفجار مرفأ بيروت الذى وقع يوم الثلاثاء الماضى، أدى إلى تضرر نحو 70 ألف منزل، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

يذكر أن النيابة العامة اللبنانية صرفت رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، من سراي النيابة، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري يوم الثلاثاء الماضى، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قرر ترك اللواء طوني صليبا، بعد جلسة استجواب امتدت لعدة ساعات، على أن يتم متابعة التحقيق تباعا.

ويوم الثلاثاء الماضى الموافق 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها وسقط ما لا يقل عن 160 شخصا قتلى فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار.

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