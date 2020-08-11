شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط وإصابة آخرين بهجوم إرهابى بمحافظة كركوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تصديها لهجوم إرهابي في محافظة كركوك شمالي العراق. Advertisements وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أن "القوات الأمنية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك تصدت لعناصر إرهابية في قرية الماجد". وأضافت أن "هذا الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل ضابط في لواء المشاة الآلي الثالث بالفرقة الخامسة ب‍الشرطة الاتحادية وإصابة اثنين من المدنيين، وأحد عناصر الحشد العشائري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ضابط وإصابة آخرين بهجوم إرهابى بمحافظة كركوك العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.