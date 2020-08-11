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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق سويسري يطلق خدمة مكالمات فيديو ضد الاختراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت خدمة التراسل الفوري ثريما Threema عن إطلاق وظيفة مكالمات الفيديو. وأوضحت الشركة السويسرية أن اهتمامها ينصب على الخصوصية وحماية البيانات، على غرار خدمة تبادل الرسائل، وذلك من خلال تشفير البيانات.
وأكدت شركة ثريما Threema أن الوصول إلى مكالمات الفيديو يقتصر على المشاركين فيها فقط، ولا يمكن لشركة Threema اختراق المكالمات أو تسجيلها، كما يمكن للمستخدم استعمال الخدمة الجديدة دون الإفصاح عن البيانات الشخصية مثل عنوان البريد الإلكتروني أو الرقم الهاتفي، ولا يحتاج تطبيق التراسل الفوري إلى الوصول إلى دليل العناوين.
ولكن يمكن للمستخدم الكشف عن المزيد من البيانات طواعية من أجل التحقق من جهات الاتصال.
وتتوفر الوظيفة الجديدة في إصدار Threema الحالي، الذي يحمل رقم 4.4 لأجهزة أندرويد أو 4.6 لأجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام "آي أو إس".
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