مصر... بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

وفتحت اللجان أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، حيث تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك 14 ألف لجنة على مستوى الجمهورية.

ويحق لـ63 مليون ناخب مصري الإدلاء بأصواتهم، مع إشرف قضائي من 18 ألف قاضي، ومعاونة 120 ألف موظف، حسب مواقع صحفية محلية.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسمها، أمس الاثنين، أنه "في إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقاً من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري".

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في مصر للمرة الأولى منذ إقراره في دستور 2014، على مئتي مقعد، نصفها يجري الانتخاب عليها بنظام الفردي بينما النصف الآخر بنظام القوائم، حيث يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يجري انتخاب الثلثين فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث.