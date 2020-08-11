موقع يرصد محاولة قتل السعودي القادر على إسقاط "بن سلمان"

لندن/ الخليج 365



رصد موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، بعض التفاصيل المتعلقة بمحاولة القتل التي كانت لتستهدف ضابط الاستخبارات السعودي السابق، سعد الجبري.

وكان من المقرر تنفيذ عملية القتل من قبل مجموعة ثانية تابعة لـ"فرقة النمر" السعودية للاغتيالات، والمتهمة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وجاء في مقال للصحفي البريطاني "ديفيد هيرست" حمل عنوان "السعودي الذي يستطيع إسقاط محمد بن سلمان"، أنّ المعلومات المتاحة تفيد بأنّ فريق آخرا من "فرقة النمر" مكون من 50 شخصا، وصل تورونتو (مدينة كندية)، وكان بينهم خبير في الطب الشرعي لمسح آثار (الجريمة).

وقال إن "الصيد" المستهدف من عملية القتل في كندا "كان أكثر خطورة على ولي العهد السعودي من خاشقجي"، لافتا إلى أنّ هذا الصيد هو سعد الجبري، الذراع اليمنى للأمير محمد بن نايف، في وزارة الداخلية.

وأرجع هيرست أهمية وخطورة الجبري إلى معرفته بكل "الأسرار المحرجة في وزارة الداخلية، بما في ذلك تورط الملك سلمان وابنه ولي العهد في أموال صندوق مكافحة الإرهاب التابع للوزارة، والمبالغ التي تصل إلى عشرات الملايين من الريالات السعودية شهريا".

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كما شدد على أن الجبري " كان ولا يزال بالفعل شخصا من الداخل، فيما لم يكن خاشقجي أكثر من صحفي ذي علاقات جيدة".

وفي السياق، نوه هيرست إلى أن الجبري يختلف عن جميع المطلعين على أسرار الديوان الملكي ويختلفون مع قياداته، قائلا إنه "على استعداد لمواجهة النظام بأكمله".



وضرب مثالا بالأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، قائلا :"ألمح (الأمير أحمد) إلى عدم رضاه عن الطريقة التي تدار بها الحرب في اليمن، عندما اقترب من متظاهرين يمنيين وبحرينيين خارج منزله في لندن (العاصمة البريطانية)، ولكنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك".

كما أشار إلى التزام بن نايف الصمت إزاء الإذلال الذي تعرض له، كما يفعل أمراء كثر آخرين تم تجريدهم من ممتلكاتهم في فندق ريتز كارلتون (واقعة اعتقال عدد من الأمراء والأثرياء ورجال الأعمال في الفندق بالرياض عام 2017).

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