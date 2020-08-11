فتح معبر رفح استثنائيا في كلا الاتجاهين

غزة/ هاني الشاعر/ الخليج 365-

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن معبر رفح البري، فتح أبوابه، صباح اليوم الثلاثاء، في كلا الاتجاهين، لخروج المسافرين الفلسطينيين، وعودة العالقين بالخارج.



وأضافت الوزارة في بيان وصل وكالة الخليج 365 "فَتْح البوابة المصرية لمعبر رفح البري، تمهيداً لبدء العمل في اليوم الأول من فتحه استثنائياً لمغادرة ووصول أعداد من المواطنين العالقين في الاتجاهين".



وهذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر أمام الراغبين بمغادرة القطاع، منذ إغلاقه منتصف مارس/آذار الماضي، حيث تم فتحه استثنائيا عدة مرات، لدخول العالقين خارج القطاع فقط.

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وأغلق المعبر أبوابه، ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتنفّذ وزارة الداخلية بغزة (تديرها حركة حماس) حجرا صحيا إلزاميا، في مراكز خاصة، لكافة العائدين إلى القطاع، لمدة 21 يوما، قابلة للتجديد.

ولم يتفش وباء كورونا في غزة، فيما تنحصر الإصابات بالفيروس، داخل مراكز الحجر الصحي التي تستقبل العائدين إلى القطاع من الخارج.

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