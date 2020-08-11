فرنسا تدعو إلى تشكيل حكومة في لبنان "بسرعة"

باريس/ الخليج 365

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى تشكيل حكومة في لبنان على وجه السرعة عقب استقالة حكومة حسان دياب.

وأضاف لودريان في بيان صادر عنه الثلاثاء، أن بلاده تدرك خطورة الوضع في لبنان وأهمية الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني.ودعا لودريان إلى ضرورة الاستماع إلى مطالب اللبنانيين بالإصلاح والإدارة، وتشكيل حكومة بسرعة تثبت نفسها للشعب وتجد حلولاً لمشاكل البلاد الأساسية.

والإثنين أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، استقالة حكومته، وذلك على وقع تفجير مرفأ بيروت، وقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، استقالة حكومة حسان دياب، وكلفها بتصريف الأعمال في البلد الذي يشهد تطورات سياسية ساخنة ومتسارعة.وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

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ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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