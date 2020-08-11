مؤسسة الري تٌعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت المؤسسة العامة للري عن توفر وظائف شاغرة في 3 مناطق بالمملكة. وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الأثنين، إنه لديها وظائف شاغرة في الرياض والمدينة والقطيف. وللمزيد من التفاصيل حول الوظائف من هنـــــــــــا.

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