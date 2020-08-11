رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس تشاد بذكرى الاستقلال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى مشير تشاد، إدريس ديبي إتنو، رئيس الجمهورية رأس الدولة في جمهورية تشاد، بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى مشير تشاد، إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية، رأس الدولة في جمهورية تشاد.