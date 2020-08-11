شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وغائم جزئيا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على منطقة نجران و الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال و شرق و أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة رياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا قد يضطرب غرباً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:18 والمد الثاني عند 05:44 والجزر الأول عند الساعة 11:06 والجزر الثاني عند الساعة 00:38 .

Advertisements

وفي بحرعمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 13:42 والمد الثاني عند الساعة 04:09 والجزر الاول عند الساعة 07:35 والجزر الثاني عند الساعة 21:23 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 43 33 80 20 دبي 41 32 85 25 الشارقة 43 32 80 25 عجمان 42 33 85 30 أم القيوين 42 31 80 30 رأس الخيمة 41 33 85 25 الفجيرة 36 32 80 50 العين 47 31 70 20 ليوا 45 30 90 15 الرويس 40 32 85 30 السلع 41 33 75 25 دلما 39 33 70 30 طنب الكبرى 38 32 85 40 طنب الصغرى 38 32 85 40 أبو موسى 38 32 85 40 .

الكويت:

توقعت إدارة الأرصاد الجوية بدولة الكويت، اليوم، أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود طقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 45 درجة للعظمى و33 درجة للصغرى.