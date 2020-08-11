شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 388 إصابة جديدة و 5 وفيات إضافية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 388 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، و5 حالات وفاة و 14 حالة شفاء، وبهذا الإعلان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 5929 حالة بينها 5080 حالة نشطة و 125 حالة وفاة، فيما تعافى 724 شخصا من الفيروس منذ بدء ظهوره في البلاد مارس الماضي.

وسجلت قارة أفريقيا، الجمعة أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، استنادا إلى البيانات الصادرة من جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

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وسجلت أفريقيا مليون و8 آلاف و154 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم تسجيل أكثر من نصف حالات الإصابة في دولة جنوب إفريقيا، إذ بلغت حالات الإصابة المؤكدة فيها صباح اليوم 536 ألفا و184 حالة.

وقد حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو موتي، الخميس من أن نقص إجراء الفحوص في أنحاء إفريقيا يبقى "تحديا دائما ومثيرا للقلق".