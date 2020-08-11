إيران تقول إن دعوة دول الخليج إلى تمديد حظر الأسلحة عليها "غير واقعية"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني

‮قال التلفزيون الإيراني يوم الاثنين إن إيران رفضت دعوة مجلس التعاون الخليجي ”غير الواقعية“ للأمم المتحدة إلى تمديد حظر الأسلحة على طهران الذي ينتهي في أكتوبر تشرين الأول.‬

وقالت الأمانة العامة للمجلس الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية في بيان أمس الأحد إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015 وانسحبت منه واشنطن في 2018.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي تلفزيوني إن مجلس التعاون الخليجي ”في ذروة فشله واختلافاته الداخلية وسياساته غير الواقعية التي أدت إلى عقمه“.

وأضاف أن المجلس ”قد تحول إلى متحدث باسم بعض ضيقي الأفق داخل المجلس وخارج المنطقة، حيث أصبحت أمانته العامة وبسبب تأثرها بالسياسات والتصرفات الخاطئة والهدامة لبعض الأعضاء، بوقا للمعادين لإيران“.

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كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال يوم الأربعاء إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت الأسبوع الحالي على مشروع قرار أمريكي لتمديد حظر الأسلحة وذلك برغم تحذيرات من بعض الدبلوماسيين بأن المشروع يفتقر إلى الدعم الكافي.

وهددت الولايات المتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد هدد في مايو أيار برد ”ساحق“ إذا تم تمديد الحظر على تجارة إيران في الأسلحة التقليدية.

وانتهكت إيران أجزاء من الاتفاق النووي بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018 وأعادت فرض العقوبات عليها.