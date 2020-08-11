ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن اسم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هو الأكثر ترجيحاً، إلا أن الأمر غير محسوم بصورة نهائية، حيث أكدت مصادر موثوقة أن هذا الأمر يحتاج إلى مشاورات جدية، خصوصاً أن للحريري شروطا معينة سبق له أن أعلنها قبل تشكيل الحكومة الحالية.
وبحسب المصادر الحكومية، فإن كل ذلك سيظهر مع حركة الاتصالات المكثفة التي ستحصل بوتيرة سريعة، خصوصاً أن وضع البلد لا يحتمل أي تأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، فلبنان كله على الأرض.
وأضافت المصادر: "أمام هول الكارثة، لا يملك أن يضيع ولو لحظة واحدة على شروط من هنا وشروط من هناك، وعلى فجع من هنا وهناك على الوزارات السيادية والخدماتية التي تعتبر الحقائب "المدهنة"، على حد التوصيف الذي يطلق على بعض الوزارات".
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالة الحكومة اللبنانية، أمس الاثنين. جاء ذلك بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة لبنانية تكشف الاسم المرجح لخلافة دياب في رئاسة الحكومة اللبنانية القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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