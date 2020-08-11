شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تغلق أحد معابر قطاع غزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت إسرائيل اليوم الثلاثاء، أحد المعابر الحدودية الرئيسية مع قطاع غزة بعد أن أطلق فلسطينيون بالونات حارقة أشعلت النيران في مناطق على الحدود الإسرائيلية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 30 حريقا نشب في أنحاء المناطق الحدودية جراء بالونات محملة بعبوات حارقة أطلقت من غزة. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان "معبر كرم أبو سالم سيُغلق أمام مرور جميع البضائع باستثناء المعدات الإنسانية الأساسية والوقود".
وكرم أبو سالم واحد من ثلاثة معابر حدودية رئيسية إلى غزة مع إسرائيل ومصر، لكن معظم البضائع تمر منه يوميا.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الإغلاق أثر بشكل خاص على مواد البناء.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تغلق أحد معابر قطاع غزة.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.