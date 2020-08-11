شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: اخر موعد لاستقبال طلبات "كويتيون بلا رواتب" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن وكیل وزارة الشؤون الاجتماعیة بالكويت عبدالعزیز شعیب، ان اخر موعد لاستقبال طلبات المواطنین المتضررین من جائحة كورونا "كویتیون بلا رواتب" ھو یوم الخمیس المقبل وذلك عبر المنصة الالكترونیة الخاصة بذلك، ودعا شعیب في تصریح صحفي الى تقدیم الطلبات بالوقت المحدد حتى یتسنى حصر اعداد تلك الطلبات وتصنیفھا وتزوید كل جھة حكومیة بالطلبات التي تدخل في اختصاصھا لمعالجتھا وفقا للقوانین المعمول بھا في كل جھة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية"كونا"، كشف ان المنصة تلقت نحو 4726 طلبا حتى الیوم وان الوزارة شكلت لجنة تضم عدة جھات حكومیة لبحث ھذه الطلبات بعد انتھاء موعد تلقي الطلبات.

وافاد أنه وفي إطار سعي الوزارة للانتھاء من بحث جمیع الحالات ووضع الحلول المناسبة لھا بالتنسیق مع الجھات الحكومیة ذات الصلة بادرت الى إنشاء ھذه المنصة.

واوضح ان المنصة تستقبل طلبات المواطنین الذین تضرروا من تعطل اجراءاتھم الإداریة في انھاء إجراءات التعاقد او انقطاع بدل البطالة او عدم استكمال إجراءات التعیین بسبب وقف العمل في الجھات الحكومیة ضمن الإجراءات الاحترازیة التي اتخذتھا الدولة لمواجھة فیروس كورونا المستجد.