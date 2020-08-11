شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: قتل كل السجناء المتورطين فى إطلاق النار بالسجن المركزى فى العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل أربعة أشخاص على الأقل، فى تبادل لإطلاق النار داخل السجن المركزي في العاصمة الصومالية مقديشيو بعدما تمكّن سجناء من الاستيلاء على أسلحة حراس، وقال المسؤول الأمني عبدى ديرى: "حصل إطلاق نار عنيف داخل السجن حيث تمكّن عدد من الموقوفين من الاستيلاء على أسلحة نارية وراحوا يطلقون النار على الحراس، ضربت قوات الأمن طوقا حول المبنى وقتلت أربعة سجناء متورطين في إطلاق النار".

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أعلن المتحدث باسم وزارة الإعلام إسماعيل مختار عمر في بيان أن الأوضاع في السجن عادت إلى طبيعتها بعد أن قُتل كل السجناء المتورطين في المعارك.

وفى وقت سابق، قتل 8 جنود وأصيب 14 أخرون في تفجير مروع بسيارة مفخخة بقاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشيو، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

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وكانت تقارير إعلامية واردة من الصومال، أفادت بأن تفجيرا انتحاريا استهدف أحد مطاعم العاصمة مقديشيو الذي يحظى بشعبية لدى قوات الأمن والموظفين الحكوميين؛ ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص على الأقل، بينهم منفذ الهجوم.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن عددا أخر من الأشخاص أصيبوا جراء الهجوم الذي وقع أمس في مطعم "لول اليماني" بالعاصمة الصومالية.

وأوضحت الشرطة الصومالية أن المهاجم فجر المتفجرات عند بوابة دخول المطعم بعدما أوقفه حارس أمن المطعم.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، إلا أنه يُشتبه في تورط حركة الشباب الصومالية المتطرفة في الهجوم لتاريخها في استهداف قوات الأمن الصومالية.