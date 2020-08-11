شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد سلامة واستقرار حدودها الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى، اليوم، سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية، ونفت الرئاسة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، مؤكدة بأن الحدود مستقرة وآمنة.

وكانت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، نفت الأخبار حول استهداف منفذ جريشان الحدودي مع الكويت بعمل تخريبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، وقبلها ذكرت القناة، أن الهجوم على القاعدة الأمريكية بين الحدود بين العراق والكويت شنته ميليشيات كتائب حزب الله، موضحة أن التفجير وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت.

وفى وقت سابق، أكدت مصادر أمنية عراقية اليوم وقوع انفجار داخل قاعدة عسكرية للجيش الأمريكى على الحدود بين العراق والكويت بعد استهداف جماعة شيعية مسلحة القاعدة العسكرية، وأضافت أن جماعة شيعية مسلحة قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى داخل قاعدة للجيش الأمريكى قرب الحدود مع الكويت.