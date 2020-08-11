شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رصد عدة مخالفات.. «الشؤون البلدية» تضع 10 اشتراطات لمحلات الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت الشؤون البلدية والقروية عدة اشتراطات على تجهيز بيع الأسماك، وطالبت جميع أصحاب المحلات الالتزام بتلك البنود.

وأكدت الشؤون البلدية، أنه في حال رصدت أي مخالفة سيتم تطبيق الإجراءات والعقوبات بحق المحل المخالف، حيث تتراوح العقوبات ما بين الغرامات وإغلاق المحل، وذلك بعد رصد عدة محلات للأسماك مخالفة بعدة مناطق، ومن ضمن تلك الاشتراطات ما يلي:

– أن تكون المواد الأولية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع فيما يخص الأسماك بحيث تكون العيون لامعة وشفافة وظاهرة ممتلئة وغير غائرة في حالة الأسماك الكاملة إلى جانب أن تكون لها رائحتها الطبيعية المميزة وخالية من وجود أي روائح غير مقبولة تدل على الفساد أو التزنخ.

– أن يكون لون خياشيم السمك أحمر لامعا طبيعيا غير مصفر أو معتم أو بني أو داكن ولا تكون سميكة أو متكتلة وخالية أو قليلة من المواد المخاطية، ولا تتساقط قشورها بسهولة.

– أما الأسماك غير القشرية، فيجب أن يكون جلدها أملس وغير مجعد وغير باهت أو رملي ولا يوجد عليه بقع بنية أو صفراء لزجة ومواد مخاطية.

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– أن تكون الأسماك نظيفة لا توجد عليها كدمات أو آثار احتقان أو جروح أو انتفاخات ظاهرة، وخالية من التهتك البطني في الأسماك الكاملة غير المنظفة.

– أن يكون الماء المستخدم في التغطية السطحية بالجليد أو في المحلول المستخدم لذلك الغرض مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

– في حال استخدام ماء البحر يجب أن يكون نظيفا ويلبي نفس المتطلبات المكروبيولوجية للماء الصالح للشرب وخاليا من المواد غير المرغوبة إلى جانب أن يكون الملح المستخدم في العملية التصنيعية نقيا وخاليا من المواد غير المرغوبة ويكون الثلج المستخدم في عمليه التبريد مطابقا للمواصفات القياسية.

– أكدت الاشتراطات أن تكون جميع المواد المستخدمة في العملية التصنيعية مثل التوابل والبهارات المسموح باستخدامها والأرز والخضار مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع.

– أن تكون وسائل النقل وتوزيع الأسماك مصنعه من خامات لا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأسماك وعالية التحمل ومقاومة للصدأ.

– عرض كل صنف على حدة في صندوق مستقل أو في مكان محدد على الطاولة ولا يجوز خلط الأصناف مع بعضها البعض أثناء العرض، واستخدام الثلج المجروش فقط دون إضافات أخرى في عرض الأسماك وعدم صهر الأسماك المجمدة عند عرضها للبيع على أن يتم تقطيعها بالمنشار الكهربائي للزبائن.

– وضع لوحة مكتوب بها أنواع الأسماك المعروضة للبيع ومصدرها.