شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم لحوم فاسدة للمرضى المنومين بمستشفى حكومي.. تحقيقات عاجلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت الجهات المختصة التحقيق بشأن قيام شركة التغذية بمستشفى الرس في منطقة القصيم بتقديم لحوم منتهية الصلاحية بكميات كبيرة للمرضى المنومين.

وباشرت الجهات المعنية التحقيق مع عدة أطراف، في كيفية توريد هذه اللحوم وإدخالها للمنشأة، خاصة أن الشركة المعنية موقعة لعقود بعدة مستشفيات بالمنطقة، وفقا لـ”الوطن”.

يذكر أنه تم اكتشاف القضية وملابسات الحادث أثناء إعداد اللحوم للمرضى المنومين داخل المستشفى.