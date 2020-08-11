المشيشـي: سأشكـل حكـومـة كفـاءات غيـر متحـزبـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، أمس الإثنين، خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة، أن الوضعية الإقتصادية الصعبة والهشة التي تعيشها البلاد خلال هذه الفترة، إضافةً إلى الإختلافات الكبيرة بين الأحزاب السياسية، يقتضي تكوين حكومة إنجاز إقتصادي وإجتماعي يكون المواطن محور إهتمامها ولا تكون رهينة التجاذبات والخصومات السياسية،فيما حذرت أكبر منظمة نقابية في تونس، أمس ،المشيشي، من التباطؤ في تشكيل الحكومة، داعية إياه إلى الإسراع في اختيار فريقه بشكل مصغر، في حين أعلن حزب حركة النهضة «الإخواني» والذي ستحشره حكومة الكفاءات في الزاوية، أنه يعارض تشكيل حكومة مستقلين، داعياً المشيشي، إلى تشكيل حكومة تأخذ بالاعتبار «الموازين في صلب البرلمان».

كما أوضح المشيشي أن الصيغة الأمثل تكمن في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماماً تتوفر في أعضائها شروط النجاعة والجاهزية والنزاهة، وتكون قادرة على العمل في تناغم لتحقيق أبرز نقاط برنامجها.

وفي هذا الإطار، أوضح المشيشي أن النقاط الرئيسية لبرنامج الحكومة تتمثل في إيقاف نزيف المالية العمومية والمحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية تعزيز مناخ الإستثمار والحد من تدهور القدرة الشرائية وتفعيل آليات التمييز الإيجابي بين الجهات وتكريس علوية القانون.

إلى ذلك ،حذرت أكبر منظمة نقابية في تونس، أمس ، المشيشي، من التباطؤ في تشكيل الحكومة، داعية إياه إلى الإسراع في اختيار فريقه بشكل مصغروقال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، نور الدين الطبوبي، إثر لقائه مع المشيشي، إن الحل الأمثل هو تكوين حكومة لا تخضع للمحاصصة الحزبية.وتحدث الطبوبي عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، قائلاً «إنها خطيرة تهدد استقرار البلاد، وأنه من الضروري أن يتحمل المشيشي جميع مسؤولياته في إنقاذ البلاد.

في أثناء ذلك، أعلن حزب حركة النهضة «الإخواني» والذي لديه أكبر كتلة في البرلمان، أمس أنه يعارض تشكيل حكومة مستقلين، داعياً المشيشي، «وهو مستقلّ»، إلى تشكيل حكومة تأخذ بالاعتبار «الموازين في صلب البرلمان». وتخشى النهضة «54 مقعداً من أصل 217 في البرلمان»، استبعادها من حكومة المشيشي الذي عيّنه الرئيس قيس سعيّد أواخر يوليو/ تموز رغم طرح أسماء أخرى من جانب أحزاب رئيسية.

وقال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني في مؤتمر صحفي إنه بعد حوار حول الحكومة الجديدة خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب عُقد أمس الأول الأحد، «نرفض تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة».

ودعا أيضاً المشيشي إلى «تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي واسع تستجيب للموازين في صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية». وأضاف الهاروني أن «اعتماد الكفاءات المستقلة هو ضرب للديمقراطية وللأحزاب» السياسية.

ورداً على دعوات إقصاء حركة «النهضة» من الحكومة المقبلة، قال الهاروني، إنه «لا يمكن لأحزاب أقلية أن تحدد مصير الحكم». (وكالات)