60 مليون مصري يتوجهون اليوم لانتخاب مجلس الشيوخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

يتوجه، اليوم الثلاثاء، أكثر من 60 مليون مصري، لانتخاب مجلس الشيوخ، حيث تستمر عملية التصويت اليوم، وغداً الأربعاء، فيما قالت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، أمس الاثنين، إن غرفة عمليات الوزارة، تابعت عملية التصويت في الانتخابات لليوم الثاني، والأخير، بالنسبة للمصريين في الخارج.

ويبلغ أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، سيتم انتخاب 200 عضو، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو. ويعد مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية في البرلمان المصري، بعد مجلس النواب الذي يعد المسؤول عن التشريع.



14 آلف لجنة فرعية

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وقد شهدت مختلف المحافظات المصرية، أمس الاثنين، استكمال كل الإجراءات بشأن الانتخابات، في نحو 14 ألف لجنة فرعية. كما قامت قوات الشرطة والجيش بتأمين اللجان، فيما أنشأ مجلس الوزراء غرفة عمليات مركزية، كما أنشأت كل المحافظات والوزارات المعنية غرف عمليات لمتابعة عملية التصويت، التي ستبدأ في ساعات الصباح الأولى، وحتى الساعة التاسعة مساء.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات أنهت كل الاستعدادات والتجهيزات، الخاصة بإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لكل الأجهزة التنفيذية، والأحياء، والمراكز، والمدن، والوحدات المحلية بالمحافظات، وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة.

وأوضح الوزير، أنه أجرى أمس، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين للاطمئنان على اتخاذ كل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات، مؤكداً قيام المحافظين بعدد من الجولات لتفقد ومتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية، للتأكد من جاهزيتها، مشدداً على تعقيم وتطهير اللجان، واتخاذ كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



2858 سيارة إسعاف مجهزة



وأعلنت هاله زايد، وزيرة الصحة، عن تخصيص 2858 سيارة إسعاف مجهزة بمقار اللجان الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية طوال يومي الانتخابات.

وأوضحت في بيان للوزارة، أنه تمت الاستعانة بنحو 7 آلاف متخصص ضمن الفرق الطبية لتقديم الخدمات اللازمة للناخبين بالمقار الانتخابية، إلى جانب توفير نحو 15 ألف كيس دم من جميع الفصائل، و61 ألف كيس بلازما بمراكز وبنوك الدم بجميع المحافظات.

وفي السياق، رفعت وزارة الصحة درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات، وأعلنت عن انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة، خلال فترة الانتخابات، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، مع ربط الغرفة بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات.

إلى ذلك، قالت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، أمس الاثنين، إن غرفة عمليات الوزارة، تابعت أمس، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثاني والأخير، بالنسبة للمصريين في الخارج.

وأوضحت، في بيان، إن عملية تصويت المصريين بالخارج تمت في 124 دولة حول العالم، وانتهت في الساعة التاسعة مساء، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، موضحة أن عملية التصويت تمت عبر آلية البريد السريع لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.