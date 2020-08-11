شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" بالتعاون الإسلامي تدين خطة الضم غير الشرعى للأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بياناً صحفياً، تدين بشدة خطة الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، باعتبار جميع هذه الإجراءات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، مما أدى إلى تفاقم التداعيات المتصلة بجائحة كورونا (كوفيد -19) في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وفى وقت سابق، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، المنظمات الدولية المتخصصة "الإيسيسكو والألكسو"، لاتخاذ خطوات وإجراءات رادعة لوقف اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وسرعة إنقاذه.

وطالبت اللجنة الوطنية - في رسائل متطابقة أرسلتها إلى المنظمات المعنية، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بإدانة قرارات الاحتلال الخطيرة والمتمثلة بالموافقة على تغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف، من خلال وضع مصعد كهربائي فيه، تكريسا للحملة الاستيطانية التي تستهدف الحرم، منذ الإعلان عن تقسيمه زمانيا ومكانيا، وصولا إلى القرارات الجديدة.