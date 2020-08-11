شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تونس المكلف: سنشكل حكومة كفاءات دون مشاركة أحزاب سياسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي اليوم الاثنين إنه سيشكل حكومة كفاءات مستقلة دون مشاركة أحزاب سياسية بسبب التناقضات والاختلافات الواسعة بين الاحزاب الرئيسية في البلاد.
ومن شأن الخطوة أن تضع المشيشي في خلاف مع حزب النهضة الإسلامي وهو أكبر حزب في البرلمان وقد رفض حكومة دون أحزاب.
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