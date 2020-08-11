شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: نسبة الوفيات بفيروس كورونا فى السودان الأكبر بدول الإقليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار الخرطوم الدولى اليوم 58 ألف طن من المعدات والمعينات الطبية وألبسة وقائية بتكلفة تفوق 200 مليون دولار مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف)، ووصف ممثل اليونسيف فى السودان الدكتور عبد القادر موسى فى تصريح صحفى، نسبة الوفيات بكوفيد-19 فى السودان بأنها الأعلى فى دول الساحل والصحراء حيث بلغت نسبة الوفيات 6 %، مشيراً إلى أنها تجاوزت النسبة العالمية المقدرة بـ 2 % إلى 3 %.

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وطالب موسى بتعزيز المعروفة لتغيير السلوك، إضافة لإجراء البحوث والدراسات حول عدم تطبيق المواطنين للرسائل الصحية والتسريع بالبحوث لتصل لكل الشرائح في الوقت المناسب.

وقال إن المسؤولية ليست مسؤولية الصحة وحدها، إنما كل الوزارات لابد أن تلعب دوراً كبيراً في هذه الجائحة، لافتاً الانتباه إلى أن اليونيسيف دفعت أكثر من ثمانية ملايين دولار للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا.