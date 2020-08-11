شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في تونس، يوم الاثنين، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 17 حالة إصابة محلية، حيث قالت وزارة الصحة في تونس، إن العدد الجملي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 1717 حالة مؤكدة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفتت وزارة الصحة في تونس، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إلى أن 1265 تعافوا من فيورس كورونا، وأشارت وزارة الصحة في تونس، إلى أن 401 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، من بينها 15 حالة إصابة تم إيواءها بالمستشفى.

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جدير بالذكر أن تونس سجلت 51 حالة وفاة منذ انتشار الوباء في البلاد.