شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الهجوم على القاعدة الأمريكية شنته ميليشيات حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الهجوم على القاعدة الأمريكية بين الحدود بين العراق والكويت شنته ميليشيات كتائب حزب الله، موضحة أن التفجير وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت.

وفى وقت سابق، أكدت مصادر أمنية عراقية اليوم وقوع انفجار داخل قاعدة عسكرية للجيش الأمريكى على الحدود بين العراق والكويت بعد استهداف جماعة شيعية مسلحة القاعدة العسكرية، وأضافت أن جماعة شيعية مسلحة قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى داخل قاعدة للجيش الأمريكى قرب الحدود مع الكويت.

ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن أى ضحايا أو مصابين.