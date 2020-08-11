شكرا لقرائتكم خبر عن قناة كارتون للأطفال تابعة لـ"بى إن" القطرية تروج للشذوذ الجنسى..ومشارى راشد يعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مستخدمو موقع تويتر هجوما كبيرا على قناة بى جونيورالتابعة لمجموعة بى إن القطرية، هجوما كبيرا بعد عرض مقطعا من فيلم كارتونى يرسخ فكرة الشذوذ الجنسى بين الأطفال، حيث تصدر هاشتاج "بي جونيور تدعو للشذوذ" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر بالمملكة العربية السعودية.





في ذلك الإطار كتب الشيخ مشارى راشد العفاسى، متفاعلا مع الهاشتاج، قائلاً:" مؤسف أن تقوم كثير من قنوات الأطفال ببث برامج تشيع الأفكار الشاذة في حين أن الناس تنتظر منها زرع القيم والفضائل" وأضاف في تغريدة أخرى:" من يدير قناة be junior التابعة لقناة الجزيرة؟على المذهب التمهيدي لاتظلموا المثليين".





ورفض مستخدمو موقع تويتر، ما تبثه تلك القناة من سموم فكرية ومحاولة ترسيخ الشذوذ الجنسى لدى الأطفال، حيث قال منصور:"حكومة تدعم الارهاب وقنوات تحاول ترسيخ فكر الجنس والشذوذ في الاطفال بدون أي رقابة من دويلة الإرهاب".

وغرد خالد الصالح، مهاجما النظام القطرى، قائلاً:"عرضت قناة بين للأطفال مقطع يدعو للشذوذ والانحلال في برنامج للأطفال وتدعوهم لذلك عبر قناتها الرسمية من دون أي رقابة وكان هذا الشي يعد منهمج وبرضا الحكومة القطري مايكفيهم دعم الارهاب راحوا يدعمون الشذوذ".

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وكتب محمد :" هل يعقل ان قناة أطفال تدعوا لنشر ثقافة الشذوذ والميول الخارج عن الفطرة قناة بي جونير تابعة لبين ماهو غريبه عليهم نشر السموم بالعسل والأدهى ان هذي الرسائل المسمومة يزرعونها في الأطفال".