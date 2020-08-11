شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من الغد.. السعودية ترفع سعر بنزين 95 لـ1.60 ريال بدلا من 1.44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أرامكو، اليوم (الاثنين)، عن زيادة أسعار بنزين 95 و91 في السعودية بدءًا من غدٍ (الثلاثاء)، وفق ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في بيان، إن سعر «بنزين 91» بلغ 1.43 ريال للتر الواحد من 1.29 الشهر السابق، بينما ارتفع «بنزين 95» من 1.44 ريال إلى 1.60 ريال.

وأوضحت أن مراجعة الأسعار المحلية للبنزين تكون بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

وأفادت «أرامكو» بأن تعديل الأسعار يجري وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قِبَل الحكومة.