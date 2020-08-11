شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى: تركيا تخوض حربا خاسرة فى بلادنا وعاجزة عن دخول سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، أنه يرفض حصول الميليشيات على عوائد النفط، مشيرا إلى أن إرسال عوائد النفط إلى البنك المركزي الليبي مرتبط بتشكيل سلطة جديدة فى البلاد، ونتحفظ على وجود الميليشيات في المواقع النفطية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأضاف رئيس البرلمان الليبى: "اقترحنا أن تكون سرت مقرا للسلطة الموحدة لحين الانتخابات فى البلاد"، مؤكدا أن تركيا تعرف أنها تخوض حربا خاسرة في ليبيا.

وتابع المستشار عقيلة صالح: "تركيا عاجزة عن دخول مدينة سرت الليبية.. ونحن لا نعترف بحكومة الوفاق ونرفض التفاوض معها"، مشددا على أن الوفاق لم تنفذ أي بند في اتفاق الصخيرات".

وقال عقيلة صالح إننا نرفض أي وجود لتركيا في المعادلة السياسية الليبية، لافتا إلى أن لا أحد يريد الحرب في ليبيا، وأن الولايات المتحدة تهتم بوقف إطلاق النار فى ليبيا.