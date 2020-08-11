شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تطالب بسرعة تشكيل حكومة جديدة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت الحكومة الفرنسية على سرعة تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد إعلان رئيس الوزراء استقالة حكومته عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وتسبب في غضب عام.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في بيان "من الضروري من الآن فصاعدا الاستماع لطموحات الشعب في الإصلاح والحكم".
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