"بركان الغضب": رصدنا 70 آلية مسلحة لـ"مرتزقة الجنجويد" تتجه لسرت

طرابلس/ الخليج 365-

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة للجيش الليبي، مساء الاثنين، أنها رصدت 70 آلية مسلحة لـ "مرتزقة الجنجويد" تتجه إلى مدينة سرت (شرق العاصمة طرابلس).

وعبر حسابها بتويتر، نشرت عملية بركان الغضب صورا أوضحت أنها "تُظهر رتلا مكون من 70 آلية مسلحة وشاحنات ذخيرة لمرتزقة الجنجويد المساندين لمليشيات حفتر الإرهابية".

وأشارت إلى أن "الصور التقطت خلال مرور تلك المليشيات بمنطقة البريقة باتجاه سرت".

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وحقق الجيش الليبي انتصارات متتالية ضد مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، حيث طردها تماما من محيط العاصمة طرابلس (غرب)، ثم حرر مدينة ترهونة، وبعدها بني وليد (180 كم جنوب شرق العاصمة).

وأطلق الجيش الليبي، في 6 يونيو/ حزيران الجاري، عملية "دروب النصر"، لاستعادة مدينة سرت الساحلية (450 كم شرق طرابلس)، وقاعدة "الجفرة" العسكرية من مليشيا حفتر.

وكجزء من العملية، حررت قوات الجيش منطقة الوشكة (100 كم غرب سرت)، لكنها تعرضت لهجوم جوي مكثف من قبل طائرات حربية مجهولة الهوية، عند وصولها على بعد 30 كيلومترًا من مركز سرت، ما اضطرها إلى التراجع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.