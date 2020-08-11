قدم: الاتحاد السكندري يخطف تعادلا متأخرا من الزمالك

اسطنبول/ مثنى الأحمد/ الخليج 365
فرض الاتحاد السكندري نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ضيفه الزمالك، الإثنين، في مباراة ضمن الجولة 18 من منافسات الدوري المصري الممتاز.
افتتح الزمالك النتيجة بهدف جاء بقدم التونسي فرجاني ساسي قبل نهاية شوط المباراة الأول بدقيقة واحدة، من تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء الاتحاد.
وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها، تمكن اللاعب أحمد راشد من تسجيل هدف التعادل للاتحاد، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع.
وبهذا، رفع الزمالك رصيده للنقطة 35 في المركز الثالث، فيما توقف وصل الاتحاد السكندري للنقطة 28 في المركز الخامس.
وفي مواجهة أخرى، تعادل بيراميدز مع ضيفه طنطا دون أهداف.
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