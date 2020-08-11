العراق.. "داعش" يقتل ضابطا ويصيب عنصرا بـ"الحشد العشائري"

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الإثنين، مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية وإصابة 3 أشخاص، بينهم عنصر من "الحشد العشائري"، خلال صد هجوم شنته عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب غربي محافظة كركوك (شمال).

وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع)، في بيان، إن "القوات الأمنية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك صدت تعرضا (هجوما) لعناصر إرهابية على قرية الماجد (جنوب غربي كركوك)، وأسفر هذا التعرض عن مقتل ضابط في لواء المشاة الآلي الثالث بالفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، وإصابة اثنين من المدنيين وعنصر من الحشد العشائري".

و"الحشد العشائري" هي قوات تتبع هيئة الحشد الشعبي، وتتولى تأمين المناطق ذات الغالبية السُنية بالعراق، بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة.

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ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات يشنها مسلحون يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلنت بغداد، أواخر 2017، تحقيق النصر على "داعش"، باستعادة كامل الأراضي، التي كان يسيطر عليها منذ صيف 2014، وتُقدر بنحو ثلث مساحة العراق.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق عديدة من العراق، ويشن هجمات من حين إلى آخر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.