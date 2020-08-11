كورونا.. 8 وفيات بفلسطين و20 إصابة في تونس

فلسطين- تونس/ الخليج 365
أعلنت فلسطين، الإثنين، تسجيل 8 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت تونس 20 إصابة بالفيروس.
وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 8 وفيات، و467 إصابة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 19.231، منها 111 وفاة، و10.823 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي مريضين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.717، منها 51 وفاة، و1.265 حالة تعاف.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 20 مليونا و195 ألفا، توفي منهم أكثر من 736 ألفا، وتعافى ما يزيد على 13 مليونا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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