ألمانيا.. "الإسلامي التركي" يطلق حملة مساعدات لبيروت

برلين/ الخليج 365

أطلق الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) في ألمانيا، الإثنين، حملة مساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات في العاصمة اللبنانية بيروت عقب انفجار مرفئها.

وذكر "ديتيب" في بيان، أنه يشارك آلام وأحزان ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مبينا أنه أطلق الحملة للتضامن مع الشعب اللبناني.

ودعا البيان إلى المشاركة في الحملة من أجل تضميد جراح المنكوبين.

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وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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