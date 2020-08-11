الخرطوم.. جزيرة "توتي" تقاوم فيضان النيل

الخرطوم / محمود حجاج / الخليج 365

ارتفع منسوب مياه النيل الأزرق في جزيرة توتي عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق بالخرطوم.

ورصدت كاميرا "الخليج 365" مشاهد تظهر ذلك الارتفاع لتلك الجزيرة المعروف عنها أنها تقاوم الفيضان سنويا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الري والموارد المائية بالسودان، أن مياه نهر النيل في العاصمة الخرطوم تجاوزت منسوب الفيضان بـ4 سنتيمترات.

ودعا البيان الجهات المختصة والمواطنين، إلى اتخاذ الحيطة والحذر، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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وفي أكتوبر/ تشرين أول 2015، اختار برنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، جزيرة توتي، ضمن أفضل 8 مناطق على مستوى العالم في استخدام المهارات التقليدية والثقافة المحلية للحد من مخاطر الفيضانات.

وتقع جزيرة توتي عند ملتقى النيلين الأزرق والأبيض في السودان وسط مدينة الخرطوم وتبلغ مساحة الجزيرة التي درج البعض على تسميتها بـ"درة النيل" 990 فدانا ويقطنها حوالي 20 ألف نسمة.

ويعرف عنها أنها تقاوم فيضان النيل عبر تكاتف وعزيمة أهلها بطرق تقليدية خلدها الفن السوداني في أغنياته بتصدي رجالها وشبابها للنهر الثائر في أوقات الفيضان.

وتشكل العاصمة السودانية الخرطوم ملتقى النيل الأزرق الذي تتدفق مياهه من إثيوبيا، والنيل الأبيض، ويشكل الرافدان نهر النيل الذي يعبر السودان ثم مصر، وثلاثة أرباع مياه النيل مصدرها النيل الأزرق الذي يرتفع مستواه سنويا أثناء موسم الأمطار في إثيوبيا.

وبدأ فصل الخريف بحسب الهيئة السودانية للأرصاد الجوية في يونيو/ حزيران الماضي، ويستمر حتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.