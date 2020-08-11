إصابة 3 من الجيش الوطني السوري في رأس العين

رأس العين /الخليج 365



أصيب 3 جنود من الجيش الوطني السوري، الإثنين، في هجوم بقذائف هاون نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في مدينة "رأس العين" شمالي سوريا، الخاضعة لسيطرة المعارضة.



وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن إرهابيي التنظيم استهدفوا، بقذائف هاون، نقطة للجيش الوطني السوري، في قرية حويش النعيم جنوبي مدينة رأس العين، المطهرة من الإرهاب في إطار عملية "نبع السلام".



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وأكدت المصادر إصابة 3 عناصر من الجيش الوطني السوري، كما تم الرد على الهجوم من قبل الجيش.



ويواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شن هجمات إرهابية من نقاط تمركز الجيش الوطني السوري في مدينتي "عين عيسى" و"تل تمر"، على مدينتي "رأس العين" و"تل أبيض"، المحررتين ضمن عملية "نبع السلام".



وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.