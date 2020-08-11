من الثلاثاء.. إسرائيل توقف إدخال مواد البناء لغزة

زين خليل- غزة/ هاني الشاعر/ الخليج 365

قررت إسرائيل، مساء الإثنين، إغلاق معبر "كرم أبو سالم"، وهو المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، بداية من صباح الثلاثاء وحتى إشعار آخر، بزعم الرد على إطلاق "بالونات حارقة" من القطاع تجاه مستوطنات إسرائيلية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية ومصدر فلسطيني مسؤول.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن وزير الدفاع، بيني غانتس، أمر بإغلاق المعبر أمام البضائع، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة.

وأوضحت أن قرار الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الثلاثاء، باستثناء الإمدادات الإنسانية والوقود.

وقال مسؤول فلسطيني، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول في وقت سابق الإثنين، إن "السلطات الإسرائيلية أبلغت الجهات الفلسطينية بقرار وقف إدخال مواد البناء، وكافة المتعلقات بها، بشكل كامل، إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، بداية من صباح الثلاثاء، وحتى إشعار آخر".

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وأضاف المصدر أن "الإغلاق الإسرائيلي جاء بسبب استمرار إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة من قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، نحو المدن والبلدات الإسرائيلية، بحسب ما أبلغ به الجانب الإسرائيلي".

‎وتسبب استمرار إطلاق هذه البالونات، الإثنين، باندلاع 12 حريقا في 5 مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وبين الحين والآخر يطلق نشطاء فلسطينيون بالونات محملة بمواد حارقة من غزة باتجاه إسرائيل، وترد الأخيرة بقصف مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية، خاصة حركة "حماس".

و"البالونات الحارقة" هي بالونات يتم ربطها بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون باستخدامها في مايو/أيار 2018، كأسلوب احتجاجي ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين.‎

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من أوضاع معيشية متردية؛ جراء استمرار حصار إسرائيل للقطاع، منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية، صيف 2006.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.