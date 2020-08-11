السودان.. مصرع 21 بالسيول والأمطار منذ بداية الخريف

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلن وزير الداخلية السوداني، الفريق أول الطريفي إدريس، الإثنين، وفاة 21 شخص وإصابة 16 منذ بداية الخريف في البلاد، بسبب الأمطار والسيول، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال الطريفي، إن "جملة الأضرار التراكمية بولايات البلاد منذ بداية خريف هذا العام وحتى الآن، أسفرت عن وفاة 21 شخص و16 إصابة، وانهيار كلي لـ4.726 منزل، وانهيار جزئي لعدد 4.628 منزل، كما تضرر 53 مرفقاً عاماً".

وتهطل عادة أمطار قوية، خلال فصل الخريف في السودان، الذي يبدأ من يونيو/حزيران وحتى أكتوبر/تشرين أول، ويواجه البلد سنوياً فيضانات واسعة النطاق في تلك الفترة.

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وأضاف أن "أبرز الولايات المتضررة هي ولايات غرب كردفان (غرب)، القضارف (شرق)، الجزيرة (وسط)، وولاية الخرطوم".

والخميس، أعلنت الأمم المتحدة عن تضرر 50 ألف شخص على الأقل، من الفيضانات الناتجة عن أمطار غزيرة هطلت في أجزاء واسعة من السودان.

وتعرضت العاصمة الخرطوم وعددا من الولايات، على مدار الأيام الماضية لأمطار غزيرة، فيما ضربت سيول مناطق بـ"شرق النيل" شرقي العاصمة.

وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.

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