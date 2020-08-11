اليمن.. 13 منظمة تدعو قوات الأمن لحماية المدنيين في تعز

اليمن /الخليج 365

طالبت 13 منظمة حقوقية أهلية في اليمن، الإثنين، الأجهزة الأمنية بالعمل على حماية المدنيين في مدينة تعز جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المنظمات التي من بينها: التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، و"سياج لحماية الطفولة"، والشبكة اليمنية للحقوق والحريات، و"تمكين".

وقال البيان إن "اشتباكات مسلحة اندلعت ظهر الأحد بين عناصر مسلحة شمالي تعز".

وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

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وطالب البيان "الأجهزة الأمنية في المحافظة القيام بواجباتها القانونية في حماية المدنيين وسرعة إلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

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